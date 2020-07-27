Трамп заявил, что переговоры с Путиным были очень продуктивными

Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшиеся в конце прошлой недели, были очень продуктивными. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп сказал, что не будет рассказывать о переговорах, но отметил, что тем было много.

О том, что переговоры лидеров РФ и США состоялись 23 июля сообщила пресс-служба Кремля. Среди тем обсуждения назывались иранская ядерная программа, развитие торгово-экономического взаимодействия двух стран.

Ранее в понедельник издание Financial Times сообщило, что в администрации президента США Дональда Трампа в последние годы перестали считать Россию своим главным соперником с точки зрения вооружений и технологий – этот статус сейчас у Китая.



