СМИ: США больше не считают Россию главным соперником

В администрации президента США Дональда Трампа в последние годы перестали считать Россию своим главным соперником с точки зрения вооружений и технологий – этот статус сейчас у Китая, утверждает издание Financial Times.

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Как говорится в материале, Вашингтон отмечает всё более воинственные угрозы и требования со стороны Пекина. Определённые круги в США сейчас рассчитывают на объединение с Россией для противостояния Китаю.

По мнению автора материала, Россия и Китай усилили взаимодействие на фоне западных санкций. Экс-служащий Пентагона Элбридж Колби считает, что Вашингтону следует снизить количество раздражителей в отношениях с Москвой, чтобы стало возможным охлаждение её отношений с Пекином.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее утверждала, что у США не получится спровоцировать столкновение России и Китая в публичной сфере.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КитайСША
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