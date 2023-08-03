Трамп заявил, что обвинения против него выдумывает Байден

Экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что его могут обвинить в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано.

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По его словам, генпрокурор США Меррик Гарланд действует «против лидирующего республиканского номинанта» по указанию действующего главы государства Джо Байдена.

«Демократы не хотят участвовать в гонке против меня, иначе бы они не совершали этой беспрецедентной вепонизации правосудия», - указал Трамп, добавив, что его заставляют тратить много времени и финансов на защиту.

Ранее Трамп заявил, что «в результате объявленной левыми охоты на ведьм» ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо БайденОбвиненияДональд Трамп

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