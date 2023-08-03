Трамп заявил, что обвинения против него выдумывает Байден

По его словам, генпрокурор США Меррик Гарланд действует «против лидирующего республиканского номинанта» по указанию действующего главы государства Джо Байдена.

«Демократы не хотят участвовать в гонке против меня, иначе бы они не совершали этой беспрецедентной вепонизации правосудия», - указал Трамп, добавив, что его заставляют тратить много времени и финансов на защиту.

Ранее Трамп заявил, что «в результате объявленной левыми охоты на ведьм» ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы, сообщает журнал «Профиль».