Трамп заявил, что обвинения против него выдумывает Байден
Экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что его могут обвинить в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано.
По его словам, генпрокурор США Меррик Гарланд действует «против лидирующего республиканского номинанта» по указанию действующего главы государства Джо Байдена.
«Демократы не хотят участвовать в гонке против меня, иначе бы они не совершали этой беспрецедентной вепонизации правосудия», - указал Трамп, добавив, что его заставляют тратить много времени и финансов на защиту.
Ранее Трамп заявил, что «в результате объявленной левыми охоты на ведьм» ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы, сообщает журнал «Профиль».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин с 7 августа начнет покупать валюту для пополнения ФНБ
- Путин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко
- Трамп заявил, что обвинения против него выдумывает Байден
- ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом
- Премьер-министр Индии заявил, что примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
- Отец оставленной на улице в Екатеринбурге девочки был найден мертвым
- Писториус: Берлин по-прежнему не готов поставлять Киеву ракеты Taurus
- США объявили о санкциях против структур РАН
- Россия ввела квоты на численность дипперсонала Румынии
- «Барби» Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом, который сняла женщина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru