Трамп заявил, что не собирается баллотироваться на третий президентский срок
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует переизбираться на президентский пост в третий раз. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.
«Я буду президентом два срока», - сказал Трамп.
Трамп заявил, что планирует провести четыре «отличных» года на посту президента, после чего передать власть следующему главе государства, подчеркнув, что, по его мнению, им «в идеале» должен стать представитель Республиканской партии.
Он также отметил, что конституция США запрещает президенту баллотироваться на третий срок, и подчеркнул, что четырёх лет достаточно, чтобы достичь значительных результатов.
В начале апреля Трамп заявил журналистам, что есть пути, которые позволяют ему выдвинуться на третий срок, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru