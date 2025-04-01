Трамп готов идти на третий срок и бороться за пост с Обамой

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что есть пути, которые позволяют ему выдвинуться на третий срок.

Если это произойдет, глава государства готов поспорить за высший пост с экс-президентом Бараком Обамой. На вопрос о том, мог бы в выборах участвовать Обама, дважды занимавший пост, Трамп заявил, что «хотел бы этого».

«Люди просят меня выдвинуться», — отметил Трамп.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп пока не рассматривает возможность баллотироваться на третий срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

