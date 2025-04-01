Трамп готов идти на третий срок и бороться за пост с Обамой
1 апреля 202505:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что есть пути, которые позволяют ему выдвинуться на третий срок.
Если это произойдет, глава государства готов поспорить за высший пост с экс-президентом Бараком Обамой. На вопрос о том, мог бы в выборах участвовать Обама, дважды занимавший пост, Трамп заявил, что «хотел бы этого».
«Люди просят меня выдвинуться», — отметил Трамп.
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп пока не рассматривает возможность баллотироваться на третий срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru