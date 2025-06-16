Трамп заявил, что не считает возможным возвращение Путина в формат G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что в нынешних условиях не видит оснований для участия российского лидера Владимира Путина во встречах «Группы семи». Об этом он сообщил журналистам, комментируя возможность возвращения России в формат G7.

По словам Трампа, слишком многое произошло с момента исключения Москвы из группы, и на данном этапе вопрос ее возвращения не стоит на повестке. Он подчеркнул, что не поддерживает участие Путина в предстоящем саммите, который должен пройти в Канаде.