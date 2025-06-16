Трамп заявил, что не считает возможным возвращение Путина в формат G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что в нынешних условиях не видит оснований для участия российского лидера Владимира Путина во встречах «Группы семи». Об этом он сообщил журналистам, комментируя возможность возвращения России в формат G7.

По словам Трампа, слишком многое произошло с момента исключения Москвы из группы, и на данном этапе вопрос ее возвращения не стоит на повестке. Он подчеркнул, что не поддерживает участие Путина в предстоящем саммите, который должен пройти в Канаде.

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Россия была приглашена в расширенный формат G8 в 1991 году, но с 2014 года группа встречается без нее. Тогда, на фоне событий в Крыму и конфликта на востоке Украины, страны «семерки» отказались от проведения саммита в Сочи и собрались в Брюсселе без участия Москвы. С тех пор сотрудничество в прежнем формате не возобновлялось.

Запад обвинил Россию во вмешательстве в украинские дела и ввел против нее санкции. Российские власти отвергли обвинения, назвав ограничения неэффективными и недопустимыми, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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