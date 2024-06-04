Трамп заявил, что не считает Байдена слишком старым для должности президента
Возраст действующего президента Джо Байдена, которому в ноябре исполнится 82 года, не является препятствием для его переизбрания. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.
По его словам, проблема заключается в некомпетентности и коррумпированности действующего американского лидера.
«Байден не слишком стар, чтобы быть президентом... Но он слишком некомпетентен и слишком коррумпирован. Он худший президент в истории США», - заключил Трамп, которому 14 июня исполнится 78 лет.
Ранее Джо Байден и Дональд Трамп согласились принять участие в предвыборных дебатах, которые пройдут 27 июня 2024 года, сообщает 360.ru.
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