В Конгрессе заявили, что Трамп здоров и полон сил

«Он невероятно здоров, полон сил, активен, чрезвычайно в здравом уме», - написала политик на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Ранее беспокойство о состоянии бывшего президента высказал экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. По его мнению, одно из последних выступлений Трампа было излишне эмоциональным.

Экс президент США ранее объявил о готовности лично выступить в свою защиту по делам, где он фигурирует в качестве обвиняемого, передает «Радиоточка НСН».

