В Конгрессе заявили, что Трамп здоров и полон сил
Экс-президент США Дональд Трамп здоров и полон сил, заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
«Он невероятно здоров, полон сил, активен, чрезвычайно в здравом уме», - написала политик на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).
Ранее беспокойство о состоянии бывшего президента высказал экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. По его мнению, одно из последних выступлений Трампа было излишне эмоциональным.
Экс президент США ранее объявил о готовности лично выступить в свою защиту по делам, где он фигурирует в качестве обвиняемого, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинский дрон сбросил взрывное устройство в Курской области
- В Конгрессе заявили, что Трамп здоров и полон сил
- Кабмин не поддержал запрет штрафов за лайки в соцсетях
- Кулеба потребовал от Германии поставить Украине ракеты Taurus
- Дерипаска предупредил о риске финансовой нестабильности в США
- Спикер парламента Молдавии предложил разорвать отношения с СНГ
- Госдеп понадеялся на встречу Байдена и Си Цзиньпина осенью
- Госдеп назвал «рутинными» военные учения Армении и США
- Пашинян: ратификация Римского статута не направлена против России
- Белоруссия закроет посольство в Словакии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru