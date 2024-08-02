Трамп заявил, что Китай не желает его победы на выборах
Власти Китая желают, чтобы новым президентом США стала представительница Демократической партии Камала Харрис. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.
По его словам, это связано с тем, что он, в отличие от Харрис, понимает Китай и в Пекине об этом знают.
Трамп также напомнил, что когда был президентом, то смог добиться от китайский властей миллиардных выплат в пользу США.
«Они хотят и дальше потрошить Америку, а со мной у них это не получится... Они хотели бы видеть в Белом доме кого угодно, кроме меня», - заключил политик.
Ранее Трамп заявил, что откажется от поста президента США в случае проблем со здоровьем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru