Трамп заявил, что Китай не желает его победы на выборах

По его словам, это связано с тем, что он, в отличие от Харрис, понимает Китай и в Пекине об этом знают.

Трамп также напомнил, что когда был президентом, то смог добиться от китайский властей миллиардных выплат в пользу США.

«Они хотят и дальше потрошить Америку, а со мной у них это не получится... Они хотели бы видеть в Белом доме кого угодно, кроме меня», - заключил политик.

Ранее Трамп заявил, что откажется от поста президента США в случае проблем со здоровьем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

