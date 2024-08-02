СМИ: Харрис собрала в июле вдвое больше средств, чем Трамп
Сторонники Демократической партии в июле перечислили в предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис 310 млн долларов.
Как пишет портал Axios, это вдвое больше, чем смог собрать предвыборный штаб кандидата от республиканцев Дональда Трампа - около 138 млн долларов.
Отмечается, что две трети собранных средств Харрис получила от тех, кто впервые делал подобные пожертвования.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй президентский срок и призвал поддержать на выборах Камалу Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru