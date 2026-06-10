Глава МИД Ирана призвал военных США покинуть страны Ближнего Востока

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал США вывести своих военных из стран Ближнего Востока. Об этом он написал в соцсети Х.

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Глава МИД отметил, что иранские вооруженные силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа.

«Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности», - подчеркнул Арагчи.

Ранее США нанесли удары по побережью Ирана и островам в Ормузском проливе. В ответ иранские силы атаковали 21 американский объект, в том числе базу 5-го флота в Бахрейне, авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте и авиабазу Муваффак-Салти в Иордании, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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