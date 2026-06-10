Глава МИД Ирана призвал военных США покинуть страны Ближнего Востока
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал США вывести своих военных из стран Ближнего Востока. Об этом он написал в соцсети Х.
Глава МИД отметил, что иранские вооруженные силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа.
«Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности», - подчеркнул Арагчи.
Ранее США нанесли удары по побережью Ирана и островам в Ормузском проливе. В ответ иранские силы атаковали 21 американский объект, в том числе базу 5-го флота в Бахрейне, авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте и авиабазу Муваффак-Салти в Иордании, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глава МИД Ирана призвал военных США покинуть страны Ближнего Востока
- При ракетной атаке на Чебоксары пострадали три человека
- Казахстан заявил о готовности увеличить транспортировку газа из России в Узбекистан
- Песков не стал подтверждать возможность звонка Путина Трампу в его юбилей
- На МКС скорректировали высоту орбиты на 1,6 км
- После атаки ВСУ загорелось здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»
- За вертолет ответите: Обмен ночными ударами США и Ирана вновь отодвинул «сделку»
- Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в России в июне
- В Чебоксарах частично перекрыли движение из-за ракетной атаки
- Над территорией России сбили 326 дронов ВСУ