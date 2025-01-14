Трамп заявил, что хотел бы скорее провести встречу с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп назвал условие для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Newsmax.
По словам Трампа, Путин хочет встретиться с ним, и сам американский политик хотел бы провести переговоры «очень оперативно». Однако сначала самому Трампу нужно вступить в должность президента.
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, напоминает 360.ru.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предметной подготовки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru