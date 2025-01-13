Песков заявил, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет

Предметной подготовки переговоров президента РФ Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока... предметной подготовки нет, есть декларированное понимание и политическая воля, потому что такие контакты были бы... необходимы и целесообразны», — отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь добавил, что российская сторона будет «смотреть далее» после смены администрации в Вашингтоне.

Ранее представитель Белого дома Майк Уолц допустил, что телефонный разговор Трампа и Путина пройдет «в ближайшие дни или недели».

