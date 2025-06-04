Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп рассказал, что с симпатией относится к лидеру Китая Си Цзиньпину. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

СМИ: Си Цзиньпин не хочет беседы с Трампом, который отчитал Зеленского в США

«Мне нравится председатель КНР, всегда нравился и всегда будет нравиться», - указал Трамп.

Вместе с тем американский президент назвал Си Цзиньпина очень непреклонным и отметил, что с ним «чрезвычайно сложно договориться».

Ранее СМИ сообщили о проработке возможности телефонного разговора между лидерами США и Китая. При этом в Вашингтоне допустили, что может состояться и личная встреча Трампа и Си Цзиньпина, отмечает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайСШАДональд ТрампСи Цзиньпин

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