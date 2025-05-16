Песков: Встреча Путина и Трампа необходима

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа «безусловно необходима». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, переговоры лидеров необходимы, как с точки зрения двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, «так и с точки зрения серьёзного разговора по международным делам и региональным проблемам».

«Включая, конечно, кризис вокруг Украины», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что такая встреча требует тщательной подготовки.

Ранее заместитель помощника главы США Себастьян Горка заявил, что встреча Путина и Трампа ожидается в ближайшее время, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков

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