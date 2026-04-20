Песков: Россия не является посредником в переговорах по Ближнему Востоку

Россия в настоящий момент не является посредником в переговорах по Ближнему Востоку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом

Как пишет RT, он также отметил, что ситуация в заливе остаётся очень хрупкой и практически непредсказуемой.

«Надеемся, что... переговорный процесс будет продолжен... удастся избежать дальнейшего развития событий по силовому сценарию», - заключил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что у Тегерана нет планов по проведению нового раунда переговоров с Вашингтоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СШАБлижний ВостокИранДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры