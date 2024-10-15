Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью на YouTube-канале Bussin' With The Boys заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден ненавидит собственную напарницу Камалу Харрис.

Трамп оскорбил Харрис

По словам политика, это связано с «дворцового переворота», из-за которого Байден был вынужден отказаться от участия в выборах.

«Байден ненавидит её. Я полагаю, что так же или даже больше, чем меня», - заключил он.

Ранее Трамп потребовал от Харрис пройти тест на остроту ума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Pool / ABACA
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампДжо Байден

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