Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис
15 октября 202418:48
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью на YouTube-канале Bussin' With The Boys заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден ненавидит собственную напарницу Камалу Харрис.
По словам политика, это связано с «дворцового переворота», из-за которого Байден был вынужден отказаться от участия в выборах.
«Байден ненавидит её. Я полагаю, что так же или даже больше, чем меня», - заключил он.
Ранее Трамп потребовал от Харрис пройти тест на остроту ума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru