Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис

По словам политика, это связано с «дворцового переворота», из-за которого Байден был вынужден отказаться от участия в выборах.

«Байден ненавидит её. Я полагаю, что так же или даже больше, чем меня», - заключил он.

Ранее Трамп потребовал от Харрис пройти тест на остроту ума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».