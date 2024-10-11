Трамп оскорбил Харрис

Он объяснил, что первый темнокожий американский президент, представляющий Демократическую партию, не будет голосовать за однопартийца Камалу Харрис из за её интеллекта.

«Обама проголосует за меня, потому что ему не нравится, что у Камалы крайне низкий уровень интеллекта», - написал политик.

Ранее Харрис оскорбила лидеров Венгрии, Китая и КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



