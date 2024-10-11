Трамп оскорбил Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social выразил уверенность в том, что экс-глава Белого дома Барак Обама проголосует за него.

Трамп отказался от нового раунда дебатов с Харрис

Он объяснил, что первый темнокожий американский президент, представляющий Демократическую партию, не будет голосовать за однопартийца Камалу Харрис из за её интеллекта.

«Обама проголосует за меня, потому что ему не нравится, что у Камалы крайне низкий уровень интеллекта», - написал политик.

Ранее Харрис оскорбила лидеров Венгрии, Китая и КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАБарак ОбамаДональд Трамп

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