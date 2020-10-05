Пресс-секретарь Дональда Трампа заразилась коронавирусом

Накануне старший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Стив Кортес заявил об оптимистичном настрое президента и хорошем самочувствии. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Он хорошо себя чувствует... Мы говорили с президентом вчера, я имею в виду старших сотрудников предвыборного штаба... Он оптимистичен и уверен, как никогда», - цитирует Кортеса РИА Новости.

