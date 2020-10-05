Пресс-секретарь Дональда Трампа заразилась коронавирусом
Пресс-секретарь Дональда Трампа Кейли Макинэни заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своём Twitter.
«В понедельник результаты моего теста на COVID-19 оказались положительными, симптомов нет», — сообщила Макинэни, подчеркнув, что продолжит работу на карантине.
В минувшую пятницу стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи выявили COVID-19. Глава Белого дома был госпитализирован, пишет Свободная пресса. Сообщалось, что президентская чета сдала тест на коронавирусную инфекцию после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентских дебатах в Кливленде, подтвердился коронавирус.
Накануне старший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Стив Кортес заявил об оптимистичном настрое президента и хорошем самочувствии. Об этом он рассказал в интервью Fox News.
«Он хорошо себя чувствует... Мы говорили с президентом вчера, я имею в виду старших сотрудников предвыборного штаба... Он оптимистичен и уверен, как никогда», - цитирует Кортеса РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru