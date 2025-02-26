Трамп: Взаимодействие с Россией идет «очень хорошо»

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения с Россией развиваются положительно, отметив, что взаимодействие между странами идет «очень хорошо». Такое заявление он сделал на первой встрече своего кабинета в Белом доме.

Советник Трампа по Украине Кит Келлог подчеркнул свою уверенность в том, что американский лидер вскоре достигнет договоренности по завершению конфликта на Украине.