Трамп: Взаимодействие с Россией идет «очень хорошо»
Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения с Россией развиваются положительно, отметив, что взаимодействие между странами идет «очень хорошо». Такое заявление он сделал на первой встрече своего кабинета в Белом доме.
Советник Трампа по Украине Кит Келлог подчеркнул свою уверенность в том, что американский лидер вскоре достигнет договоренности по завершению конфликта на Украине.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Со стороны России в них участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Со стороны США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru