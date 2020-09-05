Трамп высказался по ситуации с Навальным
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты будут следить за ситуацией с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Трампа, если Навального действительно отравили, то это «очень серьезный» инцидент. Он добавил, что доказательства, что российское правительство может быть связано с этим инцидентом пока нет.
Напомним, Навальный в настоящее время находится берлинской клинике, куда он был доставлен на лечение. Политику стало плохо на борту самолета Томск-Москва. По предварительным данным, он был отравлен. Инцидент произошел 20 августа, состояние Навального по-прежнему расценивают как тяжелое.
Правительство Германии 3 сентября заявило, что немецкие специалисты установили, что отравление Навального произошло субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Этим же веществом были отправлены в Лондоне Сергей и Юлия Скрипали, что приписывают России.
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