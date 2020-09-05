Трамп высказался по ситуации с Навальным

По словам Трампа, если Навального действительно отравили, то это «очень серьезный» инцидент. Он добавил, что доказательства, что российское правительство может быть связано с этим инцидентом пока нет.



Напомним, Навальный в настоящее время находится берлинской клинике, куда он был доставлен на лечение. Политику стало плохо на борту самолета Томск-Москва. По предварительным данным, он был отравлен. Инцидент произошел 20 августа, состояние Навального по-прежнему расценивают как тяжелое.

Правительство Германии 3 сентября заявило, что немецкие специалисты установили, что отравление Навального произошло субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Этим же веществом были отправлены в Лондоне Сергей и Юлия Скрипали, что приписывают России.

