Трамп высказался по ситуации с Навальным

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты будут следить за ситуацией с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

Нерешенные вопросы в деле Навального

По словам Трампа, если Навального действительно отравили, то это «очень серьезный» инцидент. Он добавил, что доказательства, что российское правительство может быть связано с этим инцидентом пока нет.

Напомним, Навальный в настоящее время находится берлинской клинике, куда он был доставлен на лечение. Политику стало плохо на борту самолета Томск-Москва. По предварительным данным, он был отравлен. Инцидент произошел 20 августа, состояние Навального по-прежнему расценивают как тяжелое.

Правительство Германии 3 сентября заявило, что немецкие специалисты установили, что отравление Навального произошло субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Этим же веществом были отправлены в Лондоне Сергей и Юлия Скрипали, что приписывают России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйТрамп
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