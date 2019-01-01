Трамп выразил сожаления об отставке Мэй

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она сообщила, что уходит с поста лидера Консервативной партии и главы правительства.

Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал накануне, 24 мая, во время общения с журналистами. Слова американского президента опубликовало издание The Washington Times.

Дональд Трамп заявил, что сожалеет по поводу отставки Мэй. Американский лидер признался, что ему нравится глава британского правительства. Президент Америки сообщил, что увидится с ней во время визита в Великобританию. Он состоится с 3 по 5 июня.

Тереза Мэй сделала всё, что могла, и за эту вынужденную отставку её можно только пожалеть, заявила в беседе с НСН заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.

