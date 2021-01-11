Резолюция об импичменте Трампа внесена в Конгресс США

Представители Демократической партии официально внесли на рассмотрение нижней палаты Конгресса резолюцию об отрешении Дональда Трампа от власти, не дожидаясь вступления в должность избранного президента США Джозефа Байдена. Действующего главу белого дома обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

В проекте документа утверждается, что Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и институты власти. По мнению авторов, его действия свидетельствуют о том, что он остаётся «угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции».

В проекте также отмечается, что президент мешал мирной передаче власти. Заявления Трампа о массовых нарушениях в ходе президентских выборов названы «неверными». Позже, на митинге в Вашингтоне, Трамп снова «ошибочно» заявил, что выиграл выборы, говорится в резолюции. После этого его сторонники ворвались в здание Конгресса на Капитолийском холме.

По данным The Washington Post, проголосовать по резолюции члены Палаты представителей могут уже в ближайшую среду, 13 января. Инаугурация Байдена намечена на 20 число текущего месяца.

