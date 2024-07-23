Трамп встретится с Нетаньяху в среду

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье во Флориде в среду. Эта встреча состоится за день до ожидаемой встречи Нетаньяху с действующим президентом США Джо Байденом.

В посте в Truth Social он отметил, что во время его первого президентского срока в регионе «царили мир и стабильность», а также были подписаны «исторические Авраамовы соглашения». Трамп выразил уверенность, что такие условия смогут вернуться вновь.