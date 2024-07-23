Трамп встретится с Нетаньяху в среду

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье во Флориде в среду. Эта встреча состоится за день до ожидаемой встречи Нетаньяху с действующим президентом США Джо Байденом.

В посте в Truth Social он отметил, что во время его первого президентского срока в регионе «царили мир и стабильность», а также были подписаны «исторические Авраамовы соглашения». Трамп выразил уверенность, что такие условия смогут вернуться вновь.

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В той же публикации бывший президент США отметил, что вице-президент Камала Харрис не в состоянии справиться с «смертоносными конфликтами».

Газета Politico со ссылкой на свои источники ранее сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запросил личную встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом в рамках своего визита в Соединенные Штаты на этой неделе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильСШАНетаньяхуТрамп

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