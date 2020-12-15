Трамп все еще надеется наложить вето на оборонный бюджет страны

Пресс-секретарь отметила, что не может назвать срок по данному решению, однако подчеркнула, что он планирует применить вето. Ранее законопроект был одобрен подавляющим большинством голосов в обеих палатах Конгрессе, поэтому вето не помешает принять проект.

Согласно документу, Минобороны США получит 740,5 млрд долларов на выполнение програм в сфере обороны и безопасности. Также в бюджете указано, что США планирует усилить санкции против российских трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В следующем году, исходя из текста законопроекта, за приобретение российских ЗРС С-400 под санкции может попасть Турция. Так, президент Штатов будет обязан ввести "пять или более санкций" в отношении турецких чиновников, ответственных за приобретение российских вооружений.

