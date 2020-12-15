Трамп все еще надеется наложить вето на оборонный бюджет страны
Действующий президент США Дональд Трамп все еще планирует наложить вето на законопроект об оборонном бюджете на 2021 год. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента Кейли Макинани.
Пресс-секретарь отметила, что не может назвать срок по данному решению, однако подчеркнула, что он планирует применить вето. Ранее законопроект был одобрен подавляющим большинством голосов в обеих палатах Конгрессе, поэтому вето не помешает принять проект.
Согласно документу, Минобороны США получит 740,5 млрд долларов на выполнение програм в сфере обороны и безопасности. Также в бюджете указано, что США планирует усилить санкции против российских трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
В следующем году, исходя из текста законопроекта, за приобретение российских ЗРС С-400 под санкции может попасть Турция. Так, президент Штатов будет обязан ввести "пять или более санкций" в отношении турецких чиновников, ответственных за приобретение российских вооружений.
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