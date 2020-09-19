Трамп: Все американцы будут обеспечены вакциной от COVID к апрелю 2021 года

По словам Трампа, к этому времени вакцина в стране будет производиться в достаточном объеме - до 100 млн доз в месяц. Согласно оценкам американского президента, до завершения текущего года в США уже будут доступны 100 млн доз вакцин.

Распространение вакцины планируется через американских военные в течение суток после ее одобрения, добавил Трамп.

Напомним, Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название «Спутник –V».

