Трамп: Все американцы будут обеспечены вакциной от COVID к апрелю 2021 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что все американцы будут обеспечены вакциной к апрелю 2021 года. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам Трампа, к этому времени вакцина в стране будет производиться в достаточном объеме - до 100 млн доз в месяц. Согласно оценкам американского президента, до завершения текущего года в США уже будут доступны 100 млн доз вакцин.
Распространение вакцины планируется через американских военные в течение суток после ее одобрения, добавил Трамп.
Напомним, Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название «Спутник –V».
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