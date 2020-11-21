Трамп вновь заявил о своей победе на выборах

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы. Соответствующее заявление он сделал в ходе первой пресс-конференции за прошедшую неделю, сообщает РИА Новости.

Трамп добавил, что «все выяснит», отметив, что он получил почти 74 млн голосов.

Отмечается, что выступление Трампа было посвящено инициативе снижения стоимости лекарств. После 15 минут выступления Трамп покинул собравшихся и не стал отвечать на вопросы журналистов.



Ранее в пятницу стало известно, что Джорджия утвердила победу демократа Джо Байдена по итогам голосования на президентских выборах в штате.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов занял определенное время. По последним данным, на счету у Байдена 306 голосов выборщиков, у Трампа - 232. Для победы необходимо набрать 270 голосов.

