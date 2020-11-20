Джорджия объявила о победе Байдена в штате

Джорджия утвердила победу демократа Джо Байдена по итогам голосования на президентских выборах в штате. Об этом заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер, передает РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что разница между Дональдом Трампом и Джо Байденом по количеству полученных голосов в штате не превышает 15 тысяч голосов из около 5 млн проголосовавших. В Джорджии заявили о намерении вручную пересчитать все голоса.

Таким образом, утвердив победу Байдена, штат отдает ему 16 голосов выборщиков.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов занял определенное время. По последним данным, на счету у Байдена 306 голосов выборщиков, у Трампа - 232. Для победы необходимо набрать 270 голосов.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:СШАБайден
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