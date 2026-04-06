Все шахтеры эвакуированы из шахты «Белореченская» в ЛНР
6 апреля 202615:02
Все горняки были эвакуированы из шахты «Белореченская». Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает ТАСС.
Отмечается, что медицинская помощь шахтёрам не понадобилась.
Как пишет RT, глава ЛНР Леонид Пасечник указал, что поднять людей на поверхность удалось благодаря оперативной работе спасателей и ремонтников.
ВСУ ударили по шахте «Белореченская» в ночь на 6 апреля. В результате была повреждена электроподстанция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Из-за отключения электричества под землёй оставался 41 горняк.
