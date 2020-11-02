Трамп: В США нет свободы прессы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных штатах отсутствует свобода прессы. Соответствующее заявление он сделал в ходе предвыборного митинга в Северной Каролине.

По мнению президента, в США есть «замалчивание со стороны прессы», что является «полной противоположностью» свободной прессе. Так, Трамп заявил, что СМИ молчат о «коррумпированности Байдена», хотя это «должен быть скандал».



