Трамп в разговоре с Путинм признался, что не хочет трехсторонней гонки вооружений
Президенты России и Соединённых Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп провели сегодня телефонный разговор, обозначив настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Там охарактеризовали беседу двух лидеров как «конструктивную и содержательную».
Путин и Трамп также подтвердили необходимость взаимных консультаций Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями. В свою очередь, пресс-служба Белого дома сообщает, что Дональд Трамп подтвердил свой настрой и надежду на избежание дорогостоящей трехсторонней гонки вооружений с Китаем и Россией.
Президент США также рассчитывает на прогресс в ходе предстоящих в Вене переговоров по контролю над вооружениями.
В администрации президента РФ среди прочего заметили, что оба лидера также положительно оценили сотрудничеств в борьбе с пандемией коронавируса. Они договорились продолжать двусторонние контакты на разных уровнях.
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