Трамп в разговоре с Путинм признался, что не хочет трехсторонней гонки вооружений

Президенты России и Соединённых Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп провели сегодня телефонный разговор, обозначив настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Там охарактеризовали беседу двух лидеров как «конструктивную и содержательную».

Путин и Трамп также подтвердили необходимость взаимных консультаций Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями. В свою очередь, пресс-служба Белого дома сообщает, что Дональд Трамп подтвердил свой настрой и надежду на избежание дорогостоящей трехсторонней гонки вооружений с Китаем и Россией.