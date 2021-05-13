Трамп упрекнул Байдена в топливном коллапсе
Экс-президент США Дональд Трамп подтрунил над действующим главой Белого дома Джо Байденом за провал в урегулировании топливного коллапса в стране, сообщает ТАСС.
По словам бывшего американского лидера, ему кажется, что Байден поручил своему сыну Хантеру урегулировать ситуацию с бензином - иначе он не может объяснить неудачи Белого дома.
«Джо Байден сделал Хантера ответственным за нашу энергетику со всем его опытом в [украинской энергетической компании] Burisma? Даже министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм растерялась», - сказал Трампа.
Ранее американская трубопроводная компания Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке 7 мая. Президент США Джо Байден заявил, что Россия не причастна к кибератаке, однако преступники могут находиться на территории РФ. Из-за атаки в США начался топливный коллапс.
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