Трамп удивился вопросу о помощи США в восстановлении Украины в будущем

Президент США Дональд Трамп удивился вопросу о помощи США в восстановлении Украины в будущем, выступая на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNN.

Накануне, 24 февраля, Макрон приехал в США, чтобы провести переговоры с Трампом и обсудить урегулирование конфликта на Украине.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли США помогать восстанавливать Украину, Трамп выразил удивление и назвал этот вопрос «странным».

Также он напомнил, что США потратили на Украину $350 миллиардов.

Ранее Трамп назвал возвращение Киеву утраченных территорий непростой задачей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Zuma / ТАСС
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