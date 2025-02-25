Трамп удивился вопросу о помощи США в восстановлении Украины в будущем
Президент США Дональд Трамп удивился вопросу о помощи США в восстановлении Украины в будущем, выступая на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNN.
Накануне, 24 февраля, Макрон приехал в США, чтобы провести переговоры с Трампом и обсудить урегулирование конфликта на Украине.
Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли США помогать восстанавливать Украину, Трамп выразил удивление и назвал этот вопрос «странным».
Также он напомнил, что США потратили на Украину $350 миллиардов.
Ранее Трамп назвал возвращение Киеву утраченных территорий непростой задачей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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