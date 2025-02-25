Президент США Дональд Трамп удивился вопросу о помощи США в восстановлении Украины в будущем, выступая на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNN.

Накануне, 24 февраля, Макрон приехал в США, чтобы провести переговоры с Трампом и обсудить урегулирование конфликта на Украине.