Трамп станцевал на встрече с избирателями

Действующий президент США и кандидат на новый президентский срок Дональд Трамп на встрече с избирателями во Флориде решил станцевать. Видео публикует Telegram-канал «Mash».

Трамп порадовал сторонников зажигательным танцем: видео

Трамп, позади которого большое количество сторонников, пытается ритмично двигаться под трек YMCA и подбадривает зрителей.

При этом, по результатам опроса Wall Street Journal, Байден оказался на 14 % популярнее Трампа у американских избирателей, сообщает Telegram-канал «Расстрига».

Это не единственный раз, когда американский лидер радует своих избирателей зажигательными танцами, ранее похожее видео было опубликовано на встрече президента с электоратом в штате Техас.

Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАИзбиратели Дональд Трамп
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