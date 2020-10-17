Трамп станцевал на встрече с избирателями
Действующий президент США и кандидат на новый президентский срок Дональд Трамп на встрече с избирателями во Флориде решил станцевать. Видео публикует Telegram-канал «Mash».
Трамп, позади которого большое количество сторонников, пытается ритмично двигаться под трек YMCA и подбадривает зрителей.
При этом, по результатам опроса Wall Street Journal, Байден оказался на 14 % популярнее Трампа у американских избирателей, сообщает Telegram-канал «Расстрига».
Это не единственный раз, когда американский лидер радует своих избирателей зажигательными танцами, ранее похожее видео было опубликовано на встрече президента с электоратом в штате Техас.
Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября.
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