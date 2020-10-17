Трамп станцевал на встрече с избирателями

Трамп, позади которого большое количество сторонников, пытается ритмично двигаться под трек YMCA и подбадривает зрителей.

При этом, по результатам опроса Wall Street Journal, Байден оказался на 14 % популярнее Трампа у американских избирателей, сообщает Telegram-канал «Расстрига».

Это не единственный раз, когда американский лидер радует своих избирателей зажигательными танцами, ранее похожее видео было опубликовано на встрече президента с электоратом в штате Техас.

Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября.

