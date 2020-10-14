Трамп порадовал сторонников зажигательным танцем: видео
Во время своего выступления перед сторонниками в городе Джонстаун, штат Пенсильвания, президент США Дональд Трамп исполнил танец.
Трамп танцевал под песню Youngmaster группы Star Scene, выступление президента попало в прямой эфир канала OAN, а затем было опубликовано в Twitter.
President Trump is just the best 🥺♥️ pic.twitter.com/t2FKoT6TAN— Abigail Marone 🇺🇸 (@abigailmarone) October 14, 2020
Это не единственный раз, когда американский лидер радует своих избирателей зажигательными танцами, ранее похожее видео было опубликовано на встрече президента с электоратом в штате Техас.
Выступая накануне в Пенсильвании, Трамп пообещал расцеловать сторонников, утверждая, что у него появился иммунитет к COVID-19 после того, как он им переболел. Выборы президента США назначены на 3 ноября.
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