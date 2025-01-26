Медведев оценил первую неделю президентства Трампа
Президент США Дональд Трамп в первую неделю своего пребывания на посту попытался запутать весь мир. Написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что Россию Трампу не обмануть.
Едва вступив в должность, Трамп высказался о РФ, заявив, что не хочет навредить России, и "любит русский народ". При этом он призвал завершить СВО на Украине, иначе США введут новые санкции. Также Трамп провел телефонный разговор с премьером Дании, в ходе которого подтвердил серьезность намерения получить контроль над Гренландией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как следует из опроса, проведенного исследовательской компанией Epinion для телерадиокомпании DR, подавляющее большинство датчан (90%) выступают против того, чтобы Гренландия присоединилась к США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru