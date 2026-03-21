Трамп: США рассматривают сокращение военных усилий на Ближнем Востоке
21 марта 202601:56
США близки к целям своей операции на Ближнем Востоке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Как отметил политик, Вашингтон «приближается очень близко» к достижению своих целей. В то же время Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения масштабных военных усилий в ближневосточном регионе.
Между тем СМИ сообщили, что Пентагон провел детальную подготовку к возможной переброске американских сухопутных войск в Иран. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
