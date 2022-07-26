Трамп: США поставлены на колени

По мнению экс-лидера страны, США проходят «одно историческое унижение за другим». Также он указал на то, что базовые права внутри страны находятся «в осаде».

Трамп вспомнил свое президентство, отметив, что тогда цены на бензин и инфляция были низкими, а страну уважало мировое сообщество.







