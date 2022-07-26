Трамп: США поставлены на колени
26 июля 202223:38
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна поставлена на колени и унижена. Такое заявление он сделал, выступая на форуме America First Policy Institute.
По мнению экс-лидера страны, США проходят «одно историческое унижение за другим». Также он указал на то, что базовые права внутри страны находятся «в осаде».
Трамп вспомнил свое президентство, отметив, что тогда цены на бензин и инфляция были низкими, а страну уважало мировое сообщество.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 183 / сут.
Умерли
382 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 422 / сут.
- Трамп: США поставлены на колени
- Зеленский впервые провел переговоры с президентом Уругвая
- Умерла экс-солистка оперной труппы Большого театра Людмила Герих
- В Госдепе удивились планам РФ выйти из программы МКС
- Зеленский хочет вернуть территории Украины в течение 3-6 недель
- Минобороны: В ДНР уничтожено больше 40 наемников
- РЖД запустит скорый поезд по маршруту Самара - Петербург
- Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву
- Маск пожелал России счастливого пути из-за планов выйти из МКС
- Украинская «Нафтогаз» объявила дефолт по еврооблигациям
26 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru