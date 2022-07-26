Трамп: США поставлены на колени

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна поставлена на колени и унижена. Такое заявление он сделал, выступая на форуме America First Policy Institute.

Трамп: Байден превратил США в нищую страну

По мнению экс-лидера страны, США проходят «одно историческое унижение за другим». Также он указал на то, что базовые права внутри страны находятся «в осаде».

Трамп вспомнил свое президентство, отметив, что тогда цены на бензин и инфляция были низкими, а страну уважало мировое сообщество.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТрамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры