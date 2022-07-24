Трамп: Байден превратил США в нищую страну

«Сейчас мы нищая страна. Нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире, просящим о помощи», — сказал политик.

По его словам, всего два года назад США были сильны, в вопросе энергонезависимости приближались к тому, чтобы стать «крупнее Саудовской Аравии и России вместе взятых».

Также Трамп заявил, что в мире существует только два пола – мужской и женский.

