Трамп: Байден превратил США в нищую страну
Американский президент Джо Байден довел страну до нищеты, сообщил бывший глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления во Флориде на студенческой конференции.
«Сейчас мы нищая страна. Нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире, просящим о помощи», — сказал политик.
По его словам, всего два года назад США были сильны, в вопросе энергонезависимости приближались к тому, чтобы стать «крупнее Саудовской Аравии и России вместе взятых».
Также Трамп заявил, что в мире существует только два пола – мужской и женский.
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