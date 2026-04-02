Трамп: США не нужно было лезть на Украину

США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Как отметил политик, его стране «не нужно было лезть на Украину», которая расположена в тысячах миль от США, пишет RT.

«У нас был глупый президент. Он дал им 250 миллиардов долларов и ничего не получил взамен, отдал... столько денег, потратил столько боеприпасов», — подчеркнул Трамп.

Ранее президент США заявил, что совокупные расходы Вашингтона на поддержку Украины составили $400 млрд.

