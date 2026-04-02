Крупные российские компании всегда борются за лучшие офисные помещения, так как таких объектов на рынке достаточно мало из-за растущих издержек на строительство, заявил НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Объем нового строительства офисной недвижимости в Москве за январь—март 2026 года увеличился в 25 раз год к году, до 110 тыс. кв. м. Такой скачок является следствием массовых переносов ввода в эксплуатацию офисных проектов в 2025 году. Хотя прирост нового предложения смог обеспечить кратковременный рост вакансии в сегменте, предпосылок к ослаблению дефицита такой недвижимости в будущем пока нет, пишет «Коммерсант». Апрелев объяснил, что происходит на рынке офисной недвижимости.