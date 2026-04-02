Квартирный вопрос: Почему российские компании борются за офисы
Константин Апрелев заявил НСН, что в целом на рынке офисной недвижимости нет дефицита, но некоторые помещения пользуются особым спросом.
Крупные российские компании всегда борются за лучшие офисные помещения, так как таких объектов на рынке достаточно мало из-за растущих издержек на строительство, заявил НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Объем нового строительства офисной недвижимости в Москве за январь—март 2026 года увеличился в 25 раз год к году, до 110 тыс. кв. м. Такой скачок является следствием массовых переносов ввода в эксплуатацию офисных проектов в 2025 году. Хотя прирост нового предложения смог обеспечить кратковременный рост вакансии в сегменте, предпосылок к ослаблению дефицита такой недвижимости в будущем пока нет, пишет «Коммерсант». Апрелев объяснил, что происходит на рынке офисной недвижимости.
«Я бы не сказал, что есть дефицит офисной недвижимости. Наоборот, много объектов строится в рамках застройки новых жилых кварталов. Приток выведенного на рынок новых офисных объектов – это не свидетельство того, что есть спрос. Многие застройщики, чтобы получить особые экономические условия, интегрируют в свои проекты офисные помещения. Что касается роста в 25 раз, выход на рынок – это не количество продаж», - отметил он.
При этом Апрелев рассказал, что есть нехватка в сфере больших офисных помещений.
«Другое дело, что высококачественных офисов не так много. Здесь всегда была борьба лидеров рынка за такого рода помещения. Это большие помещения, где можно разместить компанию-лидера отрасли. Таких помещений на рынок выводится мало, так как здесь затраты гораздо выше. Инженерные системы стоят сегодня сильно дороже из-за нарушенной логистики, раньше мы закупали все в Европе. Но я думаю, что ситуация постепенно стабилизируется. Сегодня в принципе не самое лучшее время для инвестиций в покупку офисных помещений», - добавил собеседник НСН.
В России не нужно еще больше торгово-развлекательных центров, потому что в будущем у нас будет гибридная экономика без разделения на офлайн и онлайн, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
