Трамп: США может спасти подобный Си Цзиньпину сильный лидер

«Страна катится в ад. Мы нация, которая находится в упадке. <...> В нашей стране бардак. Наша страна не выживет», — считает политик.

Трамп заявил, что хочет видеть в США «сильного руководителя», который сможет быть равным председателю КНР Си Цзиньпину.

При этом экс-президент отметил, что хотел бы «невероятного успеха» нынешнего главы государства Джо Байдена, несмотря на то, что это может ослабить позиции самого Трампа на следующих президентских выборах.

