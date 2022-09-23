Трамп: США может спасти подобный Си Цзиньпину сильный лидер
США «катятся в ад», стране необходим сильный лидер, который выведет государство из кризиса. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
«Страна катится в ад. Мы нация, которая находится в упадке. <...> В нашей стране бардак. Наша страна не выживет», — считает политик.
Трамп заявил, что хочет видеть в США «сильного руководителя», который сможет быть равным председателю КНР Си Цзиньпину.
При этом экс-президент отметил, что хотел бы «невероятного успеха» нынешнего главы государства Джо Байдена, несмотря на то, что это может ослабить позиции самого Трампа на следующих президентских выборах.
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