Трамп считает, что не допустил бы кризиса в отношениях РФ и Украины
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он бы не допустил кризиса в отношениях РФ и Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».
Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена за возникшую эскалацию российско-украинских отношений. По мнению экс-президента, он бы даже не допустил такой возможности.
Страны НАТО заявляют о концентрации российских военных сил на границе с Украиной и возможности дальнейшего наступления. В Кремле заявляют об отсутствии каких-либо агрессивных планов.
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