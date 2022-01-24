Трамп считает, что не допустил бы кризиса в отношениях РФ и Украины

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он бы не допустил кризиса в отношениях РФ и Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена за возникшую эскалацию российско-украинских отношений. По мнению экс-президента, он бы даже не допустил такой возможности.

Страны НАТО заявляют о концентрации российских военных сил на границе с Украиной и возможности дальнейшего наступления. В Кремле заявляют об отсутствии каких-либо агрессивных планов.









