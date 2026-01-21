Трамп: США хотят, чтобы Дания отдала им Гренландию
США готовы начать немедленные переговоры по покупке Гренландии. Как пишет RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Выступая на форуме в Давосе, он указал, что остров нужен США «для стратегической национальной и международной безопасности», в том числе для развёртывания элементов системы ПРО «Золотой купол». Также это укрепит безопасность НАТО.
«Там есть редкоземельные металлы, но чтобы добраться до них, нужно преодолеть сотни футов льда. Это не та причина, по которой она нам нужна», - отметил Трамп.
Глава Белого дома добавил, что Гренландия «фактически является частью Северной Америки», и США, после Второй мировой войны вернувшие остров Дании, «глупо поступили».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пристально наблюдает за происходящим вокруг Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кто виноват в смертельном обрушении крыши ТЦ в Новосибирске
- Трамп заявил, что встретится с Зеленским в Давосе
- Какие пункты мирного плана «уточнит» Путин на встрече с Уиткоффом
- Трамп: США хотят, чтобы Дания отдала им Гренландию
- Повышение тарифов за безлимитный интернет не нарушает закон
- Журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы
- Реестр курьеров обяжет знать не только ПДД, но и сохранять качество товаров
- СМИ: США передали России согласованный с ЕС и Украиной черновик мирного плана
- В Испании призвали создать «коалицию желающих» для обороны Европы
- СМИ: По подозрению в хищении задержаны два замглавы Минтранса Кубани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru