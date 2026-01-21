Трамп: США хотят, чтобы Дания отдала им Гренландию

Выступая на форуме в Давосе, он указал, что остров нужен США «для стратегической национальной и международной безопасности», в том числе для развёртывания элементов системы ПРО «Золотой купол». Также это укрепит безопасность НАТО.

«Там есть редкоземельные металлы, но чтобы добраться до них, нужно преодолеть сотни футов льда. Это не та причина, по которой она нам нужна», - отметил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что Гренландия «фактически является частью Северной Америки», и США, после Второй мировой войны вернувшие остров Дании, «глупо поступили».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пристально наблюдает за происходящим вокруг Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

