СМИ: Иран отверг перемирие с США
6 апреля 202618:09
Иран передал Пакистану, что отвергает предложенный США вариант временного перемирия. Об этом пишет агентство IRNA.
Отмечается, что Тегеран указал на необходимость окончательного прекращения войны.
В публикации говорится, что иранская сторона в своём ответе потребовала прекратить боевых действия, ввести протокол безопасного прохода судов через Ормузский пролив и снятия санкций.
Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что операция США по спасению пилотов могла быть прикрытием для попытки выкрасть из страны уран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
