Трамп сообщил, что примет решение об участии в президентских выборах позже
Экс-президент США Дональд Трамп намерен принять окончательное решение о возможном участии в борьбе за Белый дом позже, сообщил он в эфире телеканала Fox News.
«Согласно данным всех опросов, от меня хотят, чтобы я снова баллотировался. Но мы посмотрим, мы подумаем», - отметил бывший лидер страны. Прежде всего, он намерен сосредоточится на поддержке республиканцев, которые претендуют на места в Палате представителей Конгресса.
Он считает, что у них есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов.
Ранее Трамп не исключил, что будет баллотироваться в президенты снова.
Во время выступления на консервативной конференции CPAC в Орландо, Трамп заявил, что демократы «решительно проиграют» президентские выборы 2024 года.
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