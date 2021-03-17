Трамп сообщил, что примет решение об участии в президентских выборах позже

Экс-президент США Дональд Трамп намерен принять окончательное решение о возможном участии в борьбе за Белый дом позже, сообщил он в эфире телеканала Fox News.

«Согласно данным всех опросов, от меня хотят, чтобы я снова баллотировался. Но мы посмотрим, мы подумаем», - отметил бывший лидер страны. Прежде всего, он намерен сосредоточится на поддержке республиканцев, которые претендуют на места в Палате представителей Конгресса.

Трамп допустил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году

Он считает, что у них есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов.

Ранее Трамп не исключил, что будет баллотироваться в президенты снова.

Во время выступления на консервативной конференции CPAC в Орландо, Трамп заявил, что демократы «решительно проиграют» президентские выборы 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ПрезидентВыборы в СШАДональд Трамп
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