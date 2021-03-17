Трамп сообщил, что примет решение об участии в президентских выборах позже

Экс-президент США Дональд Трамп намерен принять окончательное решение о возможном участии в борьбе за Белый дом позже, сообщил он в эфире телеканала Fox News.

«Согласно данным всех опросов, от меня хотят, чтобы я снова баллотировался. Но мы посмотрим, мы подумаем», - отметил бывший лидер страны. Прежде всего, он намерен сосредоточится на поддержке республиканцев, которые претендуют на места в Палате представителей Конгресса.