Трамп согласился перенести вторые дебаты
Штаб президента США Дональда Трампа согласился с предложением демократов провести вторые дебаты 22 октября, а третьи перенести на 29 число. Об этом заявил руководитель штаба Билл Стипен.
Напомним, ранее в четверг, 8 октября, комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена пройдут в виртуальном формате. В связи с этим глава Белого дома обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать в них участие. При этом, в штабе Трампа добавили, что вместо этого действующий президент США проведет митинг, отмечает РИА Новости.
В штабе Байдена, в свою очередь, выразили надежду на то, что дебаты будут не отменены и их перенесут на 22 октября.
А ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден, который является кандидатом на пост президента США от Демократической партии, в случае своей победы на выборах, не сможет исполнять обязанности главы государства даже короткое время. Об этом глава Белого дома рассказал в эфире телеканала Fox Business.
«Байден не будет президентом и в течение двух месяцев», — заявил Трамп.
Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что Байден покинет пост президент через два месяца, глава Белого дома заявил, что умственные способности этого политика недостаточны для того, чтобы быть главой государства.
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