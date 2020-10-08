Трамп согласился перенести вторые дебаты

Штаб президента США Дональда Трампа согласился с предложением демократов провести вторые дебаты 22 октября, а третьи перенести на 29 число. Об этом заявил руководитель штаба Билл Стипен.

Напомним, ранее в четверг, 8 октября, комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена пройдут в виртуальном формате. В связи с этим глава Белого дома обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать в них участие. При этом, в штабе Трампа добавили, что вместо этого действующий президент США проведет митинг, отмечает РИА Новости.

В штабе Байдена, в свою очередь, выразили надежду на то, что дебаты будут не отменены и их перенесут на 22 октября.