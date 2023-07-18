Трамп собрался потребовать у Европы компенсацию за помощь Украине

В видеообращении к сторонникам Трамп заявил, что потребует от Европы восстановить запасы американских вооружений. Политик считает, что ЕС должен сделать это уже сейчас, но президент Джо Байден слишком слаб.

Экс-президент отметил, что США потратили $200 миллиардов на помощь Украине. Он упрекнул европейские страны, что они выделили на поддержку Киева гораздо меньшие суммы.

Трамп пообещал, что в случае победы на выборах обеспечит армии США рекордное финансирование.

Политик ранее пообещал остановить конфликт на Украине. По его словам, он сможет завершить кризис еще до вступления в должность, передает «Радиоточка НСН».

