Трамп собирается остаться президентом США на третий срок
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении идти на третий срок, после того, как кончится второй. Об этом он заявил в ходе выступления перед избирателями в городе Ошкош, штат Висконсин, сообщает телеканал CNN.
«Мы выиграем следующие четыре года. А после этого мы пойдем на еще четыре года», ‒ заявил глава Белого дома.
При этом, Конституция США не предполагает, что один президент может оставаться на должности более двух сроков. Однако в том случае, если Трамп проиграет выборы в 2020 году, то теоретически он может повторить попытку в 2024 году.
Отметим, по данным последнего опроса общественного мнения, проведенного YouGov, Трампа поддерживают 40% избирателей, его противника Джо Байдена — 50%.
К слову, ранее стало известно, что Джо Байден официально выбран кандидатом от Демократической партии США на пост президента страны. Байден – бывший вице-президент США при администрации Барака Обамы (2009-2017). Обама уже поздравил коллегу в «Твиттере», написав, что гордится им.
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