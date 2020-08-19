Трамп собирается остаться президентом США на третий срок

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении идти на третий срок, после того, как кончится второй. Об этом он заявил в ходе выступления перед избирателями в городе Ошкош, штат Висконсин, сообщает телеканал CNN.

«Мы выиграем следующие четыре года. А после этого мы пойдем на еще четыре года», ‒ заявил глава Белого дома.

При этом, Конституция США не предполагает, что один президент может оставаться на должности более двух сроков. Однако в том случае, если Трамп проиграет выборы в 2020 году, то теоретически он может повторить попытку в 2024 году.