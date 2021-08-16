Трамп считает ситуацию в Афганистане «величайшим поражением США»

Экс-президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане, где запрещенная в России организация «Талибан» вошла в столицу и взяла под контроль страну, одним из самых больших поражений в истории Америки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика.

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«Что Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории Америки», - считает Трамп.

Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.

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ТЕГИ:АфганистанДональд Трамп
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